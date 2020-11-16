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В Україні відкрили міст, який будували з 2006 року (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:45
Пропонуємо до обговорення:
«Буштинський міст» – довгобуд із 16-річною історією. Проєкт нового мосту розробили ще у 2004 році, роботи тривали з 2006 до 2009, коли були зупинені через брак фінансування.
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