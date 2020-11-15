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В Україні відкрили міст, який
будували з 2006 року (фото)

В Україні відкрили міст, який будували з 2006 року (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:45

В Україні відкрили міст, який будували з 2006 року (фото)

Пропонуємо до обговорення:
«Буштинський міст» – довгобуд із 16-річною історією. Проєкт нового мосту розробили ще у 2004 році, роботи тривали з 2006 до 2009, коли були зупинені через брак фінансування.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:45

Запорожье аплодирует со слезами (с 2003г.)
xxxz47705
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:57

  xxxz47705 написав:Запорожье аплодирует со слезами (с 2003г.)

Киев молчит и нервно курит в сторонке
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:24

Завидуем все молча. Никто не знает когда его смоет очередной ливень.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:56

Re: В Україні відкрили міст, який будували з 2006 року (фото

Був там літом. Про міст не скажу, а дорогу там гарно зробили, правда біля мене вночі верхній шар прокладали і не дали спати паразіти, зранку їхати на Київ, а вони дорогу підняли так, що не міг з двору виїхати, довелося брати в руки лопату. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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