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В Україні відкрили міст, який будували з 2006 року (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:45
Пропонуємо до обговорення:
«Буштинський міст» – довгобуд із 16-річною історією. Проєкт нового мосту розробили ще у 2004 році, роботи тривали з 2006 до 2009, коли були зупинені через брак фінансування.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:45
Запорожье аплодирует со слезами (с 2003г.)
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xxxz47705
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:57
xxxz47705 написав:
Запорожье аплодирует со слезами (с 2003г.)
Киев молчит и нервно курит в сторонке
Зе-Чмо
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:24
Завидуем все молча. Никто не знает когда его смоет очередной ливень.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:56
Був там літом. Про міст не скажу, а дорогу там гарно зробили, правда біля мене вночі верхній шар прокладали і не дали спати паразіти, зранку їхати на Київ, а вони дорогу підняли так, що не міг з двору виїхати, довелося брати в руки лопату.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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