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Укравтодор завершує роботи і
вводить в експлуатацію 3900...

Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:39

Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900...

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) завершує роботи на 3900 кілометрах доріг.

Дивися повний текст Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900 кілометрів доріг.
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