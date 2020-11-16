Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) завершує роботи на 3900 кілометрах доріг.
Дивися повний текст Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900 кілометрів доріг.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 20:39
Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900...
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Дивися повний текст Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900 кілометрів доріг.
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