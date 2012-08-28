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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07
VPS и Forex
Скажите, зачем вообще для торговли на Форекс арендуют VPS? Это чтоб не гонять день и ночь домашний ПК? Пока такой необходимости не было. Может я чего-то не понимаю?
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:58
Это больше подходит для автоматической торговли. Если используете боты, советники - VPS самое то. А лучше не просто VPS, а конкретно Forex VPS. Отличия от обычного в том, что здесь уже предустановлен и настроен весь необходимый софт для торговли и пинг будет очень низкий из-за локации рядом с ведущими биржами Форекс.
Да и с любого устройства можно подключаться по сути, а не только с ПК.
Сам уже пользуюсь таким VPS от
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:35
Mosk а сколько терминалов удается запускать одновременно? Виндовс уже стоит, не нужно отдельно покупать лицензию?
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