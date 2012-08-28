VPS и Forex

Додано: Нед 29 лис, 2020 08:58

Это больше подходит для автоматической торговли. Если используете боты, советники - VPS самое то. А лучше не просто VPS, а конкретно Forex VPS. Отличия от обычного в том, что здесь уже предустановлен и настроен весь необходимый софт для торговли и пинг будет очень низкий из-за локации рядом с ведущими биржами Форекс.Да и с любого устройства можно подключаться по сути, а не только с ПК.Сам уже пользуюсь таким VPS отеще с прошлого года и доволен. Как-то так получилось, что сразу же взял у них и проблем не было. Хотя у других хостеров могут быть внезапные перезагрузки, внеплановые работы. Ребята жаловались. У меня все норм у этого хостера.