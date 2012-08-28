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VPS и Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07

VPS и Forex

Скажите, зачем вообще для торговли на Форекс арендуют VPS? Это чтоб не гонять день и ночь домашний ПК? Пока такой необходимости не было. Может я чего-то не понимаю?
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:54

Может кто пользуется, расскажите подробности
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:58

Это больше подходит для автоматической торговли. Если используете боты, советники - VPS самое то. А лучше не просто VPS, а конкретно Forex VPS. Отличия от обычного в том, что здесь уже предустановлен и настроен весь необходимый софт для торговли и пинг будет очень низкий из-за локации рядом с ведущими биржами Форекс.
Да и с любого устройства можно подключаться по сути, а не только с ПК.
Сам уже пользуюсь таким VPS от https://fozzy.com/ еще с прошлого года и доволен. Как-то так получилось, что сразу же взял у них и проблем не было. Хотя у других хостеров могут быть внезапные перезагрузки, внеплановые работы. Ребята жаловались. У меня все норм у этого хостера.
Mosk
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:35

Mosk а сколько терминалов удается запускать одновременно? Виндовс уже стоит, не нужно отдельно покупать лицензию?
Idenberg
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:18

да мне много терминалов не нужно запускать - 1-2. Windows стоит, отдельно за лицензию платить не нужно, ее стоимость уже включена в тариф.
Mosk
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