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Американці створять найбезпечніший смартфон у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07
Пропонуємо до обговорення:
Екс-розробники смартфона Essential запропонують продукти, орієнтовані на конфіденційність даних користувача.
Дивися повний текст Американці створять найбезпечніший смартфон у світі
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Додано: Вів 17 лис, 2020 23:08
обо всем и ни о чем ..какая ОС .... какой магазин приложений ?
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