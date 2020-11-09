RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американці створять
найбезпечніший смартфон у світі

Американці створять найбезпечніший смартфон у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07

Американці створять найбезпечніший смартфон у світі

Пропонуємо до обговорення:
Екс-розробники смартфона Essential запропонують продукти, орієнтовані на конфіденційність даних користувача.

Дивися повний текст Американці створять найбезпечніший смартфон у світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91245
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:08

обо всем и ни о чем ..какая ОС .... какой магазин приложений ?
yama
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5871 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tomato і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туристичні напрямки в світі зможуть повернутися до рівня...
R2 » Пон 16 лис, 2020 07:47
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 07:47
straponesa
Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з...
R2 » Нед 15 лис, 2020 07:56
2 196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 08:29
Striker
Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
R2 » П'ят 06 лис, 2020 11:02
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 08:34
gpahomyc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26378)
17.11.2020 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.