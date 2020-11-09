Екс-розробники смартфона Essential запропонують продукти, орієнтовані на конфіденційність даних користувача.
Дивися повний текст Американці створять найбезпечніший смартфон у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07
Американці створять найбезпечніший смартфон у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американці створять найбезпечніший смартфон у світі.
Додано: Сер 18 лис, 2020 03:33
yama, очевидно же. Главная фишка: абсолютный контроль за своими данными. Значит каждый пользователь и ОС и все приложения и магазин для них пишет себе сам. Иначе уверенности в контроле никакой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|