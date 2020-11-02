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ПриватБанк запустив безкоштовні
спецпакети для ІТ-шників

ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55

ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустив пакетне обслуговування IТ-фахівців.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55

С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
moveton
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