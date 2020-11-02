ПриватБанк запустив пакетне обслуговування IТ-фахівців.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|