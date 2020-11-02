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ПриватБанк запустив безкоштовні
спецпакети для ІТ-шників

ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55

ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустив пакетне обслуговування IТ-фахівців.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55

С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:54

  moveton написав:С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.

Вам удалось найти подные тарифы? Я кроме как
Бесплатный выпуск и обслуживание карты Platinum при обороте в месяц по счету ФЛП от 50 000 до 100 000 грн (от 150 000 грн за 3 месяца).

и
Особлива тарифна пропозиція для спеціалістів ІТ – у разі обігу на місяць за рахунком ФОП від 100 000 грн (від 300 000 грн за 3 місяці):
безкоштовний випуск та обслуговування картки Visa Signature на 3 роки;
зняття власних коштів у відділеннях/банкоматах в межах України до 100 000 грн на місяць – безкоштовно;

по тарифам новых пакетов не нашел. Как бы эта информация предполагает, что платы за обслуживание нет (хотя и сегодняшние 50 грн в месяц - это в принципе мелочь), а вот что касается остальных тарифов - загадка...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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