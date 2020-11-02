ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників

Додано: Сер 18 лис, 2020 15:18

Там немного размазано. Про бесплатность РКО и переводов, если тратить в магазинах от 5000грн:но это уже несколько недель, как было.Про типа три новых плана:Там во второй половине можно ещё попереключать между планами. Получается, что старый IT Expert теперь зовётся IT Expert Gold (на нём нет ничего про необходимый доход) и можно выбрать и покруче, если доход позволяет. Ну да, бесплатная карта и поэтому всякие плюшки от элитности карты типа бесплатной страховки для путешествующих. Но плату за РКО никто на них просто так не отменяет. Не спорю, она мелочь, но всё же странно обзывать такой план "бесплатным". В этом плане честен пока только Монобанк.Да, для Premium добавляется ещё бесплатность обналички, но её и раньше себе можно было организовать и даже без ограничения в 100 тысяч. В общем, для повседневной жизни бесплатнее не стало.