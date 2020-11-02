ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
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С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется. Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
moveton написав:С сайта Привата списано верно И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется. Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
Вам удалось найти подные тарифы? Я кроме как
Бесплатный выпуск и обслуживание карты Platinum при обороте в месяц по счету ФЛП от 50 000 до 100 000 грн (от 150 000 грн за 3 месяца).
и
Особлива тарифна пропозиція для спеціалістів ІТ – у разі обігу на місяць за рахунком ФОП від 100 000 грн (від 300 000 грн за 3 місяці): безкоштовний випуск та обслуговування картки Visa Signature на 3 роки; зняття власних коштів у відділеннях/банкоматах в межах України до 100 000 грн на місяць – безкоштовно;
по тарифам новых пакетов не нашел. Как бы эта информация предполагает, что платы за обслуживание нет (хотя и сегодняшние 50 грн в месяц - это в принципе мелочь), а вот что касается остальных тарифов - загадка...
UPD. Попытался выяснить подробности в поддержке. Отсылают на сайт С трудом удалось выдавить, что, похоже, пакеты предусматривают только бесплатное получение карт, но всё остальное идет по обычному тарифу IT Expert с условно бесплатным РКО и платежами.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Там немного размазано. Про бесплатность РКО и переводов, если тратить в магазинах от 5000грн: https://privatbank.ua/ru/business/otkryt-schet но это уже несколько недель, как было. Про типа три новых плана: https://privatbank.ua/ru/package-propos ... pecialists Там во второй половине можно ещё попереключать между планами. Получается, что старый IT Expert теперь зовётся IT Expert Gold (на нём нет ничего про необходимый доход) и можно выбрать и покруче, если доход позволяет. Ну да, бесплатная карта и поэтому всякие плюшки от элитности карты типа бесплатной страховки для путешествующих. Но плату за РКО никто на них просто так не отменяет. Не спорю, она мелочь, но всё же странно обзывать такой план "бесплатным". В этом плане честен пока только Монобанк. Да, для Premium добавляется ещё бесплатность обналички, но её и раньше себе можно было организовать и даже без ограничения в 100 тысяч. В общем, для повседневной жизни бесплатнее не стало.