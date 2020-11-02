ПриватБанк запустив пакетне обслуговування IТ-фахівців.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників.
Додано: Сер 18 лис, 2020 02:55
С сайта Привата списано верно :) И точно так же героически умолчано, что, если подробное описание пакетов не врёт, "бесплатные спецпакеты", даже самый понтовый, всё таки продолжают требовать оплату за РКО (и месячную и за переводы). Можно её избежать тратой в магазинах от 5000 грн в месяц, но это отдельная тема и для такой фишки элитный пакет не требуется.
Ещё более интересно в чём заключается дополнительность возможности бесплатного проведения платежей в бюджет. До этих пакетов такие платежи были бесплатны для всех даже при проведении вечером.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:54
Вам удалось найти подные тарифы? Я кроме как
и
по тарифам новых пакетов не нашел. Как бы эта информация предполагает, что платы за обслуживание нет (хотя и сегодняшние 50 грн в месяц - это в принципе мелочь), а вот что касается остальных тарифов - загадка...
UPD. Попытался выяснить подробности в поддержке. Отсылают на сайт С трудом удалось выдавить, что, похоже, пакеты предусматривают только бесплатное получение карт, но всё остальное идет по обычному тарифу IT Expert с условно бесплатным РКО и платежами.
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:18
Re: ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Там немного размазано. Про бесплатность РКО и переводов, если тратить в магазинах от 5000грн:
Про типа три новых плана:
Да, для Premium добавляется ещё бесплатность обналички, но её и раньше себе можно было организовать и даже без ограничения в 100 тысяч. В общем, для повседневной жизни бесплатнее не стало.
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:36
Re: ПриватБанк запустив безкоштовні спецпакети для ІТ-шників
Да, я ходил по всем этим страницам, но целостной картины для себя так и не составил.
По IT Expert Gold, я так понял, кроме бесплатной карты уровня Gold (которая фактически ничего не дает) ничего нового нет. В остальных двух пакетах карты уровня Platinum и Signature соответственно, и все указанные преимущества это преимущества этих карт.
По контролю выполнения условия бесплатности и собственно самому условию бесплатности у меня тоже нет четкого понимания. Контроль ведется помесячно или за 3 последних месяца или за квартал? Что будет, если в какой-то период условие бесплатности не выполнено? Вероятно, возьмут плату за обслуживание, но в каком объеме? В том же, что и при оформлении соответствующей карты за свои? Что понимается под "оборот": траты по торговым операциям, поступления на счет ФОП или что-то другое?
В общем, новость написали, а подробностых тарифов и условий не дали.
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