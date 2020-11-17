Обраний президент США Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США — до 15 доларів за годину.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:22
Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США
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Дивися повний текст Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США.
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:23
..Трамп при всей своей эксцентричности и пр. "косякам-трампизмам" смог в период пандемиии не только удержать, но и ПОДНЯТЬ экономику страны..занятость населения постояно росла.. поэтому стоило бы отнестись к его словам о возможном увольнении низкооплачиваемых сотрудников при повышении мин.з/п с большой долей серьезности... популизм демократов очень быстро выльется америкосам боком: беспорядки на тему БЛМ покажутся им милыми карнавалами на этом фоне!!....
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