RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Регулятор спростив процедуру
MNP: змінити оператора...

Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:43

Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...

Пропонуємо до обговорення:
Змінити стільникового оператора України зі збереженням номера можна буде за один день і сама процедура спроститься.

Дивися повний текст Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора стане простіше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:43

Перенес один из своих номеров. Смски, отправляемые через шлюзы (всякие коды, одноразовые пароли и т.п.) доходят либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе.
Из плюсов, спам как рукой сняло :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1778
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:50

Re: Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...

  summacut написав:доходят либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе.
То же самое ... переносил номер с ИТ На Лайфселл.. смс с кодом идет долго а код на сайте надо ввести за ДВЕ минуты. Таймер на сайте оттикал... а потом приходит нафиг не нужный код. Просроченный. Ди-били-зм и абсурд полнейший. Наверно попыток под пару десятков было пока смс не пришла..буквально на последних сеундах отсчета..
Джон
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:53

Re: Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...

сновне джерело проблем – відмова з боку оператора-“донора” (тобто від компанії, від послуг якої абонент висловив бажання відмовитися).


хе-хе, так, оказывается, можно )
cohan
 
Повідомлень: 471
З нами з: 27.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:56

  summacut написав:Перенес один из своих номеров. Смски, отправляемые через шлюзы (всякие коды, одноразовые пароли и т.п.) доходят либо с большой задержкой, либо не доходят вовсе.
Из плюсов, спам как рукой сняло :)


я такую ерунду видел с почтой на заре интернета у провайдера Инфоком, стоило с них уйти, как все (насчитал 5 точно) их клиенты не могли дописаться до нашего домена (который с инфокома тоже перенесли), no route to host
cohan
 
Повідомлень: 471
З нами з: 27.09.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 15:30
10 684
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 13:43
sasch
В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням
R2 » Вів 17 лис, 2020 14:47
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 15:53
Scotch
Податок на нерухомість хочуть змінити: до чого... 1, 2
R2 » Нед 01 лис, 2020 18:30
11 1192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 21:51
lmirkalenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26407)
18.11.2020 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron