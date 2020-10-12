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Маск потрапив до трійки
найбагатших людей світу

Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:34

Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу

Пропонуємо до обговорення:
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Дивися повний текст Маск потрапив до трійки найбагатших людей світу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:34

Еще та фейковая новость!
Разбежка между данными Bloomberg и Forbes может достигать 30-40 млрд.
Zergio
 
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