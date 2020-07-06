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НБУ створив на сайті окремий
розділ нормативів для...

НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:39

НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для...

Пропонуємо до обговорення:
На вебсайті Національного банку запрацював новий розділ «Регулювання ринку небанківських фінансових послуг».

Дивися повний текст НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для небанківських фінустанов.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:40

Вот и правильно
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