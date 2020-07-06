На вебсайті Національного банку запрацював новий розділ «Регулювання ринку небанківських фінансових послуг».
Дивися повний текст НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для небанківських фінустанов.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 14:39
НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ створив на сайті окремий розділ нормативів для небанківських фінустанов.
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