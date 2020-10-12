Новини про розробки і тестування різними фармкомпаніями вакцини від коронавірусу позначилися не лише на вартості нафти і долара.
Дивися повний текст Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:00
Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют
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Дивися повний текст Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют.
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