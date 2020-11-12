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У "Слузі народу" пояснили, чому не підтримали скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:44
Пропонуємо до обговорення:
Фракція "Слуга народу" не підтримала скасування карантину вихідного дня, оскільки це не гарантувало, що Кабінет міністрів після звернення депутатів прийняв би таке рішення, і це могло негативно вплинути на людей.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили, чому не підтримали скасування карантину вихідного дня
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:44
Потому что страйкуют в основном по выходным дням.
Кого то надо за яйца подвесить за разворовывание коронавирусных средств, а они еще и на штрафах поимеют.
Ой не досидят они до следующих выборов.
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