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Забудовників будуть штрафувати за затримку термінів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Донедавна інвестори про випадках порушення забудовниками строків завершення будівництва та введення будинків в експлуатацію не могли стягнути із забудовника моральної шкоди, оскільки в договорах, як правило, не передбачають відповідальності за подібні порушення.
Дивися повний текст Забудовників будуть штрафувати за затримку термінів будівництва - рішення Верховного суду
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:25
С гаси все вопросы по решали?
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