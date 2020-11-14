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Карантин вихідного дня:
Шмигаль анонсував сім...

Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:32

Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...

Пропонуємо до обговорення:
Розпочати підтримку за їх допомогою планується уже цього тижня.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:32

Реальная помощь-выплачивать деньги людям,которые остались без работы из-за карантина.Всё остальное-болтовня.Никакой помощи никто не дождётся.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:45

  Scotch написав:Реальная помощь-выплачивать деньги людям,которые остались без работы из-за карантина.Всё остальное-болтовня.Никакой помощи никто не дождётся.

так они работать вообще не будут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:57

  Scotch написав:Реальная помощь-выплачивать деньги людям,которые остались без работы из-за карантина.Всё остальное-болтовня.Никакой помощи никто не дождётся.
всё это сказки для дураков, знакомый в марте стал на учёт как безработный, каждую неделю ихний "кадровий раднык" звонила с вопросом "вы работу нашли?" за 3 месяца ни одной гривны пособия (т.е вообще ноль), у них там 150 условий при которых пособия не выплачиваются, о которых на сайте ни слова. Ни одной вакансии не предложили. Картинка красивая, но если по нужде туда обратится, вам вежливо откажут. Поглотители бюджетных средств с нулевой продуктивностью.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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