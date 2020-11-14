Розпочати підтримку за їх допомогою планується уже цього тижня.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:32
Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин вихідного дня: Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу.
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:32
Реальная помощь-выплачивать деньги людям,которые остались без работы из-за карантина.Всё остальное-болтовня.Никакой помощи никто не дождётся.
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:45
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:57
всё это сказки для дураков, знакомый в марте стал на учёт как безработный, каждую неделю ихний "кадровий раднык" звонила с вопросом "вы работу нашли?" за 3 месяца ни одной гривны пособия (т.е вообще ноль), у них там 150 условий при которых пособия не выплачиваются, о которых на сайте ни слова. Ни одной вакансии не предложили. Картинка красивая, но если по нужде туда обратится, вам вежливо откажут. Поглотители бюджетных средств с нулевой продуктивностью.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:55
Шмигаль- прем'єр ахмєтова. Прийде час і усі підприємці підуть працювати на їхні заводи за $200 без ніяких інших можливостей. Головне ж не Порошенко, а усе інше вони переживуть.
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