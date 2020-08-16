Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.
Дивися повний текст Українці перестали платити за газ.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50
Українці перестали платити за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці перестали платити за газ.
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50
Тарифи мізерні. Просто не має часу на такі дрібниці відволікатись ;-)
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