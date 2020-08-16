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Українці перестали
платити за газ

Українці перестали платити за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50

Українці перестали платити за газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.

Дивися повний текст Українці перестали платити за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50

Тарифи мізерні. Просто не має часу на такі дрібниці відволікатись ;-)
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