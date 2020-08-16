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Українці перестали
платити за газ

Українці перестали платити за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50

Українці перестали платити за газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.

Дивися повний текст Українці перестали платити за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50

Тарифи мізерні. Просто не має часу на такі дрібниці відволікатись ;-)
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:59

надо сделать газ по 20 чтобы престали платить и те 40%.....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:37

Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:03

  Ratatui написав:Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.

За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:09

  Ragnar написав:
  Ratatui написав:Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.

За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.

и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:12

  vitaliian написав:и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.

здоровое рабство
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:19

  vitaliian написав:
  Ragnar написав:
  Ratatui написав:Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.

За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.

и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.


У здоровых первой уедет почка.
Ratatui
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