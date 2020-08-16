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Українці перестали платити за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.
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R2
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50
Тарифи мізерні. Просто не має часу на такі дрібниці відволікатись ;-)
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Українець
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:59
надо сделать газ по 20 чтобы престали платить и те 40%.....
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yil56
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:37
Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:03
Ratatui написав:
Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.
За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.
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Ragnar
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:09
Ragnar написав: Ratatui написав:
Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.
За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.
и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:12
vitaliian написав:
и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.
здоровое рабство
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:19
vitaliian написав: Ragnar написав: Ratatui написав:
Надо ещё немного повысить цены, а потом забрать всех в рабство. Кому повезёт поедет к маме Колобова в Майами грядки с цветами пропалывать,а остальные в Польшу на клубнику валюту стране зарабатывать.
За долги могут и не выпустить. Прийдется буквально в рабство идти к олигархам-феодалам.
и даже в рабство вас возьмут не всех, а лишь здоровых и трудоспособных.
У здоровых первой уедет почка.
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Ratatui
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