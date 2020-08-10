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ДПС попереджає: на АЗС навмисне
змінюють форму оплати на...

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:00

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...

Пропонуємо до обговорення:
Про е це повідомляє ДПС.

Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
R2
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