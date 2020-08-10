Про е це повідомляє ДПС.
Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:00
ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
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