Про е це повідомляє ДПС.
Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:00
ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
Додано: Сер 18 лис, 2020 17:39
Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на
Так и не понял каким образом это влияет на экономику государства. Лишь де*** бюрократия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 18 лис, 2020 18:50
Как потребителю, не фиг мне больше делать, как искать фискальный чек на веб-портале ГНС :)
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