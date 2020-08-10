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ДПС попереджає: на АЗС навмисне
змінюють форму оплати на...

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:00

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...

Пропонуємо до обговорення:
Про е це повідомляє ДПС.

Дивися повний текст ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на безготівкову.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:39

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

Так и не понял каким образом это влияет на экономику государства. Лишь де*** бюрократия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:05

Налик идёт мимо налоговой) забавно..
straponesa
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Как потребителю, не фиг мне больше делать, как искать фискальный чек на веб-портале ГНС :)
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Как потребитель - заправился и выкинул чек в мусорку, в жизни и так много всяких дел, достала уже у них эта параноидальная маничка на бюрократию!
bubbabob
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:54

  vitaliy_berdinskikh написав:Так и не понял каким образом это влияет на экономику государства. Лишь де*** бюрократия.

Убивает наповал просто. :mrgreen:
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Никак это не влияет на экономику государства, все равно операция фискализируется и все налоги платяться, в чем проблема.
Налоговая хочет еще одну кормушку себе организовать.
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Ну так, тепер ми ще повинні займатися доносами... 1933 рік чи що? Працюйте без зарплати, виборці какаду. Нехай беня продовжує вас роздягати до трусів.
Sonya
 
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