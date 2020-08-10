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ДПС попереджає: на АЗС навмисне
змінюють форму оплати на...

ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Так и не понял каким образом это влияет на экономику государства. Лишь де*** бюрократия.


Для потребителя это снижает цену. Т.к. топливо используется при производстве товаров и их перевозки, то получаем мультипликативный эффект - это снижает цены на товары и продукты.

Державна податкова служба негодує :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:41

Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на

  Амвросий написав:Для потребителя это снижает цену.

Нет, потребитель платит по фиксированной цене на которую могут влиять только лишь какие-то акционные скидки. Способ оплаты наличными или безналичными не влияет на цену. По крайне мере я не знаю ни одной АЗС где такое практикуют. Если ты знаешь - озвучь название.
  Амвросий написав:Т.к. топливо используется при производстве товаров и их перевозки, то получаем мультипликативный эффект

ДПС говорит о розничной торговле на АЗС. Какое производство продуктов лично водителем евробляхи, ланоса или кашкая?

Не знаю, может ты просто пошутить хотел - я не понял твоей шутки.

Всё что на самом деле беспокоит ДПС это приторговывание персоналом топливными талонами: оператор берет наличку себе, а оплату проводит со своего ранее приобретенного топливного талона. Но эта проблема пусть беспокоит владельцев АЗС, к налоговой эта ситуация не имеет никакого отношения - топливные талоны легальны.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:44

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так и не понял каким образом это влияет на экономику государства. Лишь де*** бюрократия.


Для потребителя это снижает цену. Т.к. топливо используется при производстве товаров и их перевозки, то получаем мультипликативный эффект - это снижает цены на товары и продукты.

Внимательнее читаем, перед тем как зраду разгонять: что наличка что безнал в обоих случаях в налоговую через фискальный чек "светятся".

Возможно "отмывания" именно налички опасаются, но оно в обратную сторону должно было быть тогда...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:45

понял, что кто-то до сих пор пользуется наличкой.
uott
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47

  uott написав:понял, что кто-то до сих пор пользуется наличкой.

На АЗС таких людей полно: подъехал, дал купюру заправщику, тот сразу не отходя от колонки сказал оператору сумму и машина заправляется на эту сумму - водителю не надо никуда выходить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:58

  vitaliy_berdinskikh написав:
  uott написав:понял, что кто-то до сих пор пользуется наличкой.

На АЗС таких людей полно: подъехал, дал купюру заправщику, тот сразу не отходя от колонки сказал оператору сумму и машина заправляется на эту сумму - водителю не надо никуда выходить.

Казалось бы: МакДак уже незнаю сколько лет умеет совать терминал "на удочке" прямо в окно авто. Что мешает и на заправках делать так же?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:32

Хай ДПС спочатку розбереться з заправками на яких взагалі не можна розрахуватися безготівкою.
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:Для потребителя это снижает цену.

Нет, потребитель платит по фиксированной цене на которую могут влиять только лишь какие-то акционные скидки. Способ оплаты наличными или безналичными не влияет на цену. По крайне мере я не знаю ни одной АЗС где такое практикуют. Если ты знаешь - озвучь название.


Любые налоги повышают цену на товар. Все эти налоги платит в конечном счете покупатель товара, а не АЗС.

В фиксированной цене, про которую ты говоришь уже учтены все налоги, с учетом того, сколько АЗС удалось сэкономить или потерять на налогах.

Более того. Налоги на розничную продажу также влияют на цены для оптовых продаж.

  vitaliy_berdinskikh написав:ДПС говорит о розничной торговле на АЗС. Какое производство продуктов лично водителем евробляхи, ланоса или кашкая?


Все эти водители "евробляхи, ланоса или кашкая" возят товары со склада и с ферм, возят менеджеров предприятий, чтобы подписывать договоры о поставках, возят работников на работу и с работы и т.д. и т.п. Все эти расходы будут включены в цену товаров. И крупные агрохолдинги тоже имеют расходы на закупку топлива в розницу на рабочие нужды.

Очевидно ты по глупости неудачно хотел пошутить, что цена топлива в розницу никак не влияет на расходы предприятий и предпринимателей. Но это не так. Влияет и еще как влияет.

Более того, цена топлива в розницу связана с ценой топлива при оптовых закупках. Для тебя это будет новостью, но это так. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 11:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:51

  _hunter написав:Внимательнее читаем, перед тем как зраду разгонять: что наличка что безнал в обоих случаях в налоговую через фискальный чек "светятся".

Возможно "отмывания" именно налички опасаются, но оно в обратную сторону должно было быть тогда...


В рознице всеравно как оплачен товар, хоть налом, хоть безналом. Цена в обоих случаях одинаковая. Затраты на безнал распределяются на всех покупателей и тех кто безналом платит и тех кто налом.

На цену влияет количество уплаченных налогов. А не способ оплаты. Чем больше налогов платится, тем больше будет цена на товар.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:01

  uott написав:понял, что кто-то до сих пор пользуется наличкой.


я тоже иногда пользуюсь наличкой. И что в этом плохого? Наличка - это деньги которые принадлежат тебе. А безнал - это деньги которые ты отдал банку за обещание банка, что он будет за тебя расплачиваться этими деньгами.

Если картой ты пользуешься бесплатно и банк платит кешбек, то безнал конечно интересней. А если ты платишь комиссии за пользование картой и не получаешь никакого кешбека, то выгодней платить налом.

Глупость - это считать что какой-то один способ оплаты безусловно выгодный, а второй отстой, не учитывая даже нюансов с комиссиями и особенностями оплаты :)
Амвросий
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  #<12
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