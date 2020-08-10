Для потребителя это снижает цену. Т.к. топливо используется при производстве товаров и их перевозки, то получаем мультипликативный эффект - это снижает цены на товары и продукты.
Державна податкова служба негодує
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:13
Для потребителя это снижает цену. Т.к. топливо используется при производстве товаров и их перевозки, то получаем мультипликативный эффект - это снижает цены на товары и продукты.
Державна податкова служба негодує
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:41
Re: ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на
Нет, потребитель платит по фиксированной цене на которую могут влиять только лишь какие-то акционные скидки. Способ оплаты наличными или безналичными не влияет на цену. По крайне мере я не знаю ни одной АЗС где такое практикуют. Если ты знаешь - озвучь название.
ДПС говорит о розничной торговле на АЗС. Какое производство продуктов лично водителем евробляхи, ланоса или кашкая?
Не знаю, может ты просто пошутить хотел - я не понял твоей шутки.
Всё что на самом деле беспокоит ДПС это приторговывание персоналом топливными талонами: оператор берет наличку себе, а оплату проводит со своего ранее приобретенного топливного талона. Но эта проблема пусть беспокоит владельцев АЗС, к налоговой эта ситуация не имеет никакого отношения - топливные талоны легальны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:44
Внимательнее читаем, перед тем как зраду разгонять: что наличка что безнал в обоих случаях в налоговую через фискальный чек "светятся".
Возможно "отмывания" именно налички опасаются, но оно в обратную сторону должно было быть тогда...
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47
На АЗС таких людей полно: подъехал, дал купюру заправщику, тот сразу не отходя от колонки сказал оператору сумму и машина заправляется на эту сумму - водителю не надо никуда выходить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:58
Казалось бы: МакДак уже незнаю сколько лет умеет совать терминал "на удочке" прямо в окно авто. Что мешает и на заправках делать так же?..
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:32
Хай ДПС спочатку розбереться з заправками на яких взагалі не можна розрахуватися безготівкою.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:45
Любые налоги повышают цену на товар. Все эти налоги платит в конечном счете покупатель товара, а не АЗС.
В фиксированной цене, про которую ты говоришь уже учтены все налоги, с учетом того, сколько АЗС удалось сэкономить или потерять на налогах.
Более того. Налоги на розничную продажу также влияют на цены для оптовых продаж.
Все эти водители "евробляхи, ланоса или кашкая" возят товары со склада и с ферм, возят менеджеров предприятий, чтобы подписывать договоры о поставках, возят работников на работу и с работы и т.д. и т.п. Все эти расходы будут включены в цену товаров. И крупные агрохолдинги тоже имеют расходы на закупку топлива в розницу на рабочие нужды.
Очевидно ты по глупости неудачно хотел пошутить, что цена топлива в розницу никак не влияет на расходы предприятий и предпринимателей. Но это не так. Влияет и еще как влияет.
Более того, цена топлива в розницу связана с ценой топлива при оптовых закупках. Для тебя это будет новостью, но это так.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 11:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:51
В рознице всеравно как оплачен товар, хоть налом, хоть безналом. Цена в обоих случаях одинаковая. Затраты на безнал распределяются на всех покупателей и тех кто безналом платит и тех кто налом.
На цену влияет количество уплаченных налогов. А не способ оплаты. Чем больше налогов платится, тем больше будет цена на товар.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:01
я тоже иногда пользуюсь наличкой. И что в этом плохого? Наличка - это деньги которые принадлежат тебе. А безнал - это деньги которые ты отдал банку за обещание банка, что он будет за тебя расплачиваться этими деньгами.
Если картой ты пользуешься бесплатно и банк платит кешбек, то безнал конечно интересней. А если ты платишь комиссии за пользование картой и не получаешь никакого кешбека, то выгодней платить налом.
Глупость - это считать что какой-то один способ оплаты безусловно выгодный, а второй отстой, не учитывая даже нюансов с комиссиями и особенностями оплаты
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