ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...

Додано: Чет 19 лис, 2020 11:45

vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав: Для потребителя это снижает цену. Для потребителя это снижает цену.

Нет, потребитель платит по фиксированной цене на которую могут влиять только лишь какие-то акционные скидки. Способ оплаты наличными или безналичными не влияет на цену. По крайне мере я не знаю ни одной АЗС где такое практикуют. Если ты знаешь - озвучь название. Нет, потребитель платит по фиксированной цене на которую могут влиять только лишь какие-то акционные скидки. Способ оплаты наличными или безналичными не влияет на цену. По крайне мере я не знаю ни одной АЗС где такое практикуют. Если ты знаешь - озвучь название.

vitaliy_berdinskikh написав: ДПС говорит о розничной торговле на АЗС. Какое производство продуктов лично водителем евробляхи, ланоса или кашкая? ДПС говорит оторговле на АЗС. Какое производство продуктов лично водителем евробляхи, ланоса или кашкая?

Любые налоги повышают цену на товар. Все эти налоги платит в конечном счете покупатель товара, а не АЗС.В фиксированной цене, про которую ты говоришь уже учтены все налоги, с учетом того, сколько АЗС удалось сэкономить или потерять на налогах.Более того. Налоги на розничную продажу также влияют на цены для оптовых продаж.Все эти водители "евробляхи, ланоса или кашкая" возят товары со склада и с ферм, возят менеджеров предприятий, чтобы подписывать договоры о поставках, возят работников на работу и с работы и т.д. и т.п. Все эти расходы будут включены в цену товаров. И крупные агрохолдинги тоже имеют расходы на закупку топлива в розницу на рабочие нужды.Очевидно ты по глупости неудачно хотел пошутить, что цена топлива в розницу никак не влияет на расходы предприятий и предпринимателей. Но это не так. Влияет и еще как влияет.Более того, цена топлива в розницу связана с ценой топлива при оптовых закупках. Для тебя это будет новостью, но это так.