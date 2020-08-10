ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...
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При проведенні розрахунку готівкою за пальне касирами на АЗС умисно здійснюється заміна форми розрахунку з готівкової на безготівкову, що дозволяє отримати необліковані готівкові кошти.
И недополучить учтенные безналичные средства. В чем смысл данной операции? Или налоговая при проверке не сверяет остатки на банковских счетах с учетом? Разве что ООО "Ромашка" оставить с долгами, пустым счетом и директором с ГБ в бегах, а работу продолжить через ООО "Вектор"?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 19 лис, 2020 12:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:Конечно где-нибудь в райцентре это как бы и понятно пристрастие к наличке, но в мегаполисах типа Харькова ничто не мешает платить картой, в том числе и на АЗС, в том числе и не выходя из машины.
это все правильно, безналом удобнее платить, при условии что с тебя не снимают за это комиссий, а в кармане у тебя лежит котлета нала на случай если карта не будет работать или терминала не будет.
Но я думаю у тех кто за минималку работает врядли есть возможность держать котлету нала в кошельке и на счету столько-же, поэтому им удобнее деньги просто сразу снять и носить в кошельке, без дублирования на счету. И без риска остаться без хлеба, если банк заглючит или внезапно обанкротится.
Ну и не нужно забывать о том, что там где есть возможность платить налом, ты переплачиваешь 5-10%, даже если будешь платить налом. Т.к. стоимость пользования терминалом включена в цену товаров.
vitaliy_berdinskikh написав:Конечно где-нибудь в райцентре это как бы и понятно пристрастие к наличке, но в мегаполисах типа Харькова ничто не мешает платить картой, в том числе и на АЗС, в том числе и не выходя из машины.
это все правильно, безналом удобнее платить, при условии что с тебя не снимают за это комиссий, а в кармане у тебя лежит котлета нала на случай если карта не будет работать или терминала не будет.
Но я думаю у тех кто за минималку работает врядли есть возможность держать котлету нала в кошельке и на счету столько-же, поэтому им удобнее деньги просто сразу снять и носить в кошельке, без дублирования на счету. И без риска остаться без хлеба, если банк заглючит или внезапно обанкротится.
Ну и не нужно забывать о том, что там где есть возможность платить налом, ты переплачиваешь 5-10%, даже если будешь платить налом. Т.к. стоимость пользования терминалом включена в цену товаров.
То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...
_hunter написав:То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...
По твоему когда крупный бизнес серым товаром торгует - это ок? А если ларьки, то это серовозы?
Мне лично глубоко фиолетово серовозы это или беловозы. Для меня главное, чтобы товар был дешевле и качественней. А как они его там возят мне совершенно не интересно.
И если будет возможность купить за нал со скидкой, чем за безнал. То я куплю за нал. Для меня важнее цена товара, а не способ оплаты.
Переплачивать ради того чтобы оплатить картой, а не деньгами мне совершенно не интересно.
Поэтому я против принудительного введения РРО. Это повысит цены у тех продавцов, которые экономили на обслуживании РРО, торгуя за нал. И по цепочке это приведет и к повышению цены у тех кто и раньше торговал с РРО. Потому что у них уже не будет конкуренции. Короче выростут цены, не только там где нельзя было расплатиться картой. Но и там где была оплата картой цены тоже взлетят вверх.
Плюс увеличатся расходы у налоговой на микроменеджмент, учет которых не окупится поступлениями, а это по цепочке повлечет очередное увеличение налогов. И по цепочке очередное увеличение цен. Зачем это все нужно, ради того чтобы повысить цены?