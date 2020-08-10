ДПС попереджає: на АЗС навмисне змінюють форму оплати на...

Додано: Чет 19 лис, 2020 13:02

_hunter написав: То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была... То ли дело места, где такой возможности нет (если это не "ларьки" серовозов, конечно): инкасация -- она же всю жизнь бесплатной была...

По твоему когда крупный бизнес серым товаром торгует - это ок?А если ларьки, то это серовозы?Мне лично глубоко фиолетово серовозы это или беловозы. Для меня главное, чтобы товар был дешевле и качественней. А как они его там возят мне совершенно не интересно.И если будет возможность купить за нал со скидкой, чем за безнал. То я куплю за нал. Для меня важнее цена товара, а не способ оплаты.Переплачивать ради того чтобы оплатить картой, а не деньгами мне совершенно не интересно.Поэтому я против принудительного введения РРО. Это повысит цены у тех продавцов, которые экономили на обслуживании РРО, торгуя за нал. И по цепочке это приведет и к повышению цены у тех кто и раньше торговал с РРО. Потому что у них уже не будет конкуренции. Короче выростут цены, не только там где нельзя было расплатиться картой. Но и там где была оплата картой цены тоже взлетят вверх.Плюс увеличатся расходы у налоговой на микроменеджмент, учет которых не окупится поступлениями, а это по цепочке повлечет очередное увеличение налогов. И по цепочке очередное увеличение цен. Зачем это все нужно, ради того чтобы повысить цены?