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Рада виділила "Нафтогазу" 32,2 млрд гривень для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада виділила 32,2 млрд гривень Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на погашення податкової заборгованості найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта".
Дивися повний текст Рада виділила \"Нафтогазу\" 32,2 млрд гривень для погашення податкової заборгованості \"Укрнафти\"
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:24
газ который был продан и давно использован населением просто решением суда превратился в добычу клоуна и бени, зачем еще ВР участвовала? мвф не поверит и доллара не даст ворам
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