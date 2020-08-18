RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Одеські митники виявили
кокаін в бананах на $4 млн

Одеські митники виявили кокаін в бананах на $4 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:49

Одеські митники виявили кокаін в бананах на $4 млн

Пропонуємо до обговорення:
Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах.

Дивися повний текст Одеські митники виявили кокаїн в бананах на $4 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:50

улллётные бананы ))))
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2151
З нами з: 26.02.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї виявили кладовище елітних автомобілів (фото)
R2 » П'ят 02 жов, 2020 23:23
1 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 23:23
Alex2007
У надрах Естонії виявили великі запаси урану 1, 2
R2 » Чет 24 вер, 2020 16:13
16 1010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 16:31
Тракторист
В Україні з початку року виявили понад 2600 корупціонерів
R2 » Вів 18 сер, 2020 15:38
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 15:38
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.