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Глава МВФ прокоментувала
перспективи перегляду програми...

Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:06

Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми...

Пропонуємо до обговорення:
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва назвала конструктивною телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 17 листопада, проте наголосила на необхідності досягти повного взаєморозуміння в кроках для подальшої співпраці за поточною програмою Stand-by.

Дивися повний текст Глава МВФ прокоментувала перспективи перегляду програми з Україною.
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Читаем между строк - кредита не будет!
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