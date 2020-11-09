Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3...

Додано: Сер 18 лис, 2020 18:10

Достройку УКрбуда ведь финансирует не само Государственное ипотечное учреждение. А минфин. То есть налоги. То есть наши налоги. Вот так и работает все. Люди хотели дешевых квартир - а теперь все мы должны за это заплатить. А ведь суть дешевых квартир в том, что их могут и не достроить. На вторичном рынке 100% гарантия. Но нет — идут в котлован, и как бы этого не понимают. И сколько не переписывай правила и законы (об этом), пока митинги под кабмином будут работать — ситуацию не изменить.А если государство все компенсирует — то все так захотят. И потом удивляются, что курс 28. Просто таких УКРбудов в истории Украины каждый год в разных отраслях сотни. И всем компенсируют, не публично.