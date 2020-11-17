13 квітня 2020 року Рада ухвалила закон, який мав на меті адаптацію українського законодавства до реалій пандемії коронавірусу.
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12
Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:13
Пора заканчивать это мутево. Каждый кабмин какую то новую хрень придумывает чтобы не платить.
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