RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики пропонує
змінити порядок призначення...

Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:12

Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення...

Пропонуємо до обговорення:
13 квітня 2020 року Рада ухвалила закон, який мав на меті адаптацію українського законодавства до реалій пандемії коронавірусу.

Дивися повний текст Мінсоцполітики пропонує змінити порядок призначення субсидій на комунальні послуги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91262
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:13

Пора заканчивать это мутево. Каждый кабмин какую то новую хрень придумывает чтобы не платить.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7396
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:28

Пора закінчувати з цими субсидіями. Бо це повна хрінь.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 603
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Регулятор спростив процедуру MNP: змінити оператора...
R2 » Сер 18 лис, 2020 12:43
4 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 16:56
cohan
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 15:30
10 743
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 13:43
sasch
В Україні можуть змінити норми споживання газу населенням
R2 » Вів 17 лис, 2020 14:47
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 15:53
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17591)
19.11.2020 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.