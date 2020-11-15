Через запроваджений у листопаді карантин вихідного дня економіка України втратить 6 млрд грн.
Дивися повний текст Посилення карантину: економіст розповів, скільки грошей втратить Україна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:21
Посилення карантину: економіст розповів, скільки грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилення карантину: економіст розповів, скільки грошей втратить Україна.
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:21
Лично я передумал отдыхать в начале декабря в Египте. Боюсь что после этого карантина вообще на НГ всё прикроют. Эта неделя прогарная, да и ещё морозы ударили. Лучше деньги приберегу до весны. Не заработают на мне туроператоры и жд. дорога а также кафешки в Киеве когда я жду вылета. У меня друг турагент в нашем городе, кто собирался почти все передумали и он сам тоже. ПЦР тесты и ситуация с карантином отпугивает.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|