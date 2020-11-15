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Посилення карантину: економіст
розповів, скільки грошей...

Посилення карантину: економіст розповів, скільки грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 07:21

Посилення карантину: економіст розповів, скільки грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Через запроваджений у листопаді карантин вихідного дня економіка України втратить 6 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 07:21

Лично я передумал отдыхать в начале декабря в Египте. Боюсь что после этого карантина вообще на НГ всё прикроют. Эта неделя прогарная, да и ещё морозы ударили. Лучше деньги приберегу до весны. Не заработают на мне туроператоры и жд. дорога а также кафешки в Киеве когда я жду вылета. У меня друг турагент в нашем городе, кто собирался почти все передумали и он сам тоже. ПЦР тесты и ситуация с карантином отпугивает.
Попаданец
 
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