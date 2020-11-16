Компанія Nissan представила оновлений хетчбек Micra.
Дивися повний текст Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:51
Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nissan представив оновлений популярний хетчбек (фото).
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|