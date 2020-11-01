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Подільський міст вийде на
Русанівські сади (мапа)

Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43

Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва на запит ЗМІ.

Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
R2
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