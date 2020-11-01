Про це йдеться у відповіді Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва на запит ЗМІ.
Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43
Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43
больший маразм трудно себе представить. по двухполосной!! дороге можно, через несколько поворотов выехать к метро Левобережная. а там уже сейчас целый день все стоит. какой в этом смысл знает, наверное, только Кличко.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:05
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