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Подільський міст вийде на
Русанівські сади (мапа)

Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43

Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва на запит ЗМІ.

Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43

больший маразм трудно себе представить. по двухполосной!! дороге можно, через несколько поворотов выехать к метро Левобережная. а там уже сейчас целый день все стоит. какой в этом смысл знает, наверное, только Кличко.
pavel_tikhonravov
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:14

Стройка века потерялась в садах. Офигерь. Браво.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:05

Есть опровержение этой новости https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7229767880
mazay580
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:51

  mazay580 написав:Есть опровержение этой новости https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7229767880

Так а в чем по факту там опровержение?
Там тоже написано, что будут съезды-заезды на садах.
А других пока не будет, поэтому нет никакого опровержения. :D
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:58

  Angelo77 написав:
  mazay580 написав:Есть опровержение этой новости https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7229767880

Так а в чем по факту там опровержение?
Там тоже написано, что будут съезды-заезды на садах.
А других пока не будет, поэтому нет никакого опровержения. :D

В этой картинке:
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FDD9537
по факту там опровержение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:41

  _hunter написав:В этой картинке:
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5FDD9537
по факту там опровержение.

На этой картинке нарисовано как оно когда-то будет по проекту от 2016 года.
А по тексту четко написано про съезды и заезды
"...що проектом передбачено влаштування місцевих проїздів вздовж траси Подільського мостового переходу в межах насипу на ділянці від озера Русанівське до вул. Центральної Садової з забезпеченням можливості з’їзду та заїзду..."
Angelo77
 
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