Про це йдеться у відповіді Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва на запит ЗМІ.
Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43
Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подільський міст вийде на Русанівські сади (мапа).
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:43
больший маразм трудно себе представить. по двухполосной!! дороге можно, через несколько поворотов выехать к метро Левобережная. а там уже сейчас целый день все стоит. какой в этом смысл знает, наверное, только Кличко.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:05
Есть опровержение этой новости
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:51
Так а в чем по факту там опровержение?
Там тоже написано, что будут съезды-заезды на садах.
А других пока не будет, поэтому нет никакого опровержения.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:58
В этой картинке:
по факту там опровержение.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:41
На этой картинке нарисовано как оно когда-то будет по проекту от 2016 года.
А по тексту четко написано про съезды и заезды
"...що проектом передбачено влаштування місцевих проїздів вздовж траси Подільського мостового переходу в межах насипу на ділянці від озера Русанівське до вул. Центральної Садової з забезпеченням можливості з’їзду та заїзду..."
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