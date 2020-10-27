"Укравтодор" закінчив будівництво з бетону раніше однією з найжахливіших доріг в Україні сполученням "Миколаїв-Кропивницький".
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:48
"Укравтодор" закінчив будівництво бетонної дороги...
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