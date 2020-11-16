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У Кабміні повідомили, коли
Україна отримає черговий...

У Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47

У Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий...

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримає черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця поточного або на початку наступного року.

Дивися повний текст У Кабміні повідомили, коли Україна отримає черговий транш МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:47

Брехня. МВФ отказал в миссии пока мы не выполним все взятые на себя обязательства по реформам, и антикоррупции. Президент уже один раз обманул их, и теперь они по его слову больше не верят. А без МВФ нам никто не даст займ, ни ЕС, ни частные кредиторы
fadykstas
 
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