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Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень.
Дивися повний текст Середній розмір пенсій українців за квартал виріс на 17 гривень
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:48
Это называется сарказм.
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