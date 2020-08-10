Одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати *7 доларів*. А курс вакцинації, що складається з введення двох доз - 14 доларів.
Дивися повний текст У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:59
У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України.
Додано: Чет 19 лис, 2020 10:59
А как же сверх прибыль? Маски по 20 грн были, тесты ничего не выявляющие по 700 -1000 грн есть. И вакцина - меньше 200 грн доза? Ну как же так? Не солидно. Теряем хватку. У народа еще есть запасы, еще не всех разорили.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:02
тут и ежу понятно! привезут вакцину, но продавать не будут! мол уже всю по предварительным заказам продали, но есть вариант, что кто-то может свою перепродать долларов так за 100!
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:18
Почему ляшко молчит об этом "Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавирусной болезни.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ."
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:55
Потому как ее то ли 4 ляма доз то ли на 20% населения (еще с цифрами, похоже, не определились) выдадут -- остальным, как ни странно, придется покупать...
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:26
Вы от гриппа вакцину не можете привезти так, чтобы в наличии была, а про корону заикаетесь.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:32
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|