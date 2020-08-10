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У МОЗ назвали вартість вакцини
від коронавірусу для України

У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:59

У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України

Пропонуємо до обговорення:
Одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати *7 доларів*. А курс вакцинації, що складається з введення двох доз - 14 доларів.

Дивися повний текст У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:59

А как же сверх прибыль? Маски по 20 грн были, тесты ничего не выявляющие по 700 -1000 грн есть. И вакцина - меньше 200 грн доза? Ну как же так? Не солидно. Теряем хватку. У народа еще есть запасы, еще не всех разорили.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:02

тут и ежу понятно! привезут вакцину, но продавать не будут! мол уже всю по предварительным заказам продали, но есть вариант, что кто-то может свою перепродать долларов так за 100!
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:18

Почему ляшко молчит об этом "Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ."
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:55

  sena_2008atp написав:Почему ляшко молчит об этом "Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ."

Потому как ее то ли 4 ляма доз то ли на 20% населения (еще с цифрами, похоже, не определились) выдадут -- остальным, как ни странно, придется покупать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:26

Вы от гриппа вакцину не можете привезти так, чтобы в наличии была, а про корону заикаетесь.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:32

  kostyanych1984 написав:тут и ежу понятно! привезут вакцину, но продавать не будут! мол уже всю по предварительным заказам продали, но есть вариант, что кто-то может свою перепродать долларов так за 100!

Можете мою забрать по себестоимости :mrgreen:
vetka
 
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