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У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:06
*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
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Евгений Н.
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