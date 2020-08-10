RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ назвали вартість вакцини
від коронавірусу для України

У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:06

*может* стоить 7 долларов.
человек же сказал "может стоить".
но только через несколько лет, когда она нахрен никому не будет нужна, будет по 7. А сейчас даже нормальная вакцина против гриппа стоит 40-50$. Что уж говорить о вакцине против коронавируса, на которую по 200-500$ очередь много километровая выстроится...
Евгений Н.
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні змінюють стратегію щодо коронавірусу 1, 2, 3
R2 » Пон 10 сер, 2020 14:54
22 1803
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 22:26
ruvex
Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію
R2 » Вів 17 лис, 2020 12:26
7 370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 15:10
Neolit
Новини про вакцину від COVID-19 підняли вартість криптовалют
R2 » Сер 18 лис, 2020 15:00
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 15:00
spread

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (618)
19.11.2020 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.